البرلمان العربي يخاطب الكونجرس لرفع «السودان» من «الدول الراعية للإرهاب»

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طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، مجلس النواب الأمريكي برفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، تقديرًا للجهد الكبير الذي تبذله دولة السودان في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم العربي والإسلامي وإفريقيا.

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وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في رسالة خطية وجهها اليوم، إلي بول راين، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن البرلمان العربي يثمن ما قامت به الإدارة الأمريكية السابقة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان، فإنه يتطلع وبمناسبة مراجعة إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب للحالة في دولة السودان أن يتم رفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.