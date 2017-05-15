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غدًا.. وزيرا «المالية» و«التخطيط» في البرلمان

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غدًا.. وزيرا «المالية» و«التخطيط» في البرلمان غدًا.. وزيرا «المالية» و«التخطيط» في البرلمان

التحرير

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تستمع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، خلال اجتماعها المقرر عقده غدًا الإثنين، إلى وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير المالية حول المقومات الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017 / 2018.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الأسبوع الحالي يومي الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة خطة وموازنة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات عن العام المالي 2017 / 2018.

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ومن المقرر أن تناقش اللجنة أيضا خطة وموازنة وزارة النقل، وخطة وموازنة وزارة الصحة والسكان عن العام المالي 2017 / 2018، إضافة إلى مناقشة خطة وموازنة وزارة التعليم والتعليم الفني، وخطة وموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن العام المالي 2017 / 2018.

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التحرير

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