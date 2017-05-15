هشام الشعيني: ميزانية «الزراعة» زادت 127% بالموازنة الجديدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة للوزارة تشهد زيادة في مخصصاتها بنسبه 127% عن الموازنه الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017 - 2018، وخطة الموازنة العامة للدولة بحضور ممثلي الوزارة ومستشاريها.

شاهد أيضا

وأكد محمد عبد النبي دسوقي، رئيس قطاع الشئون الاقتصاديه بديوان عام الوزارة، أن الزيادة سيتم توجيهها إلى: تطوير محطات الحجر الزراعي لحماية الإنتاج الزراعي من الآفات، وتطوير محطات مقاومة الجراد، ومنظومة التدريب الزراعي والتصويب باليزر الذي يساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية من القمح، وإنشاء المزارع المشتركة مع دول حوض النيل التي تمثل بعدًا سياسيًا خلاف البعد الاستثماري والزراعي.

وأكد اشتمال خطة الوزارة أيضًا علي إنتاج أصناف من القمح والأرز أكثر تحملاً للجفاف، فضلاً عن تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والمديريات الزراعية.