فرج عامر يطالب بالإسراع في إزالة التعديات علي أراضي الدولة

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‏‫طالب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ جميع التكليفات التي أصدرها الرئيس السيسي للحكومة خلال زيارته لمحافظتي قنا وسوهاج، خاصة ما يتعلق بالإسراع في تنفيذ مشروع المليون ونصف مليون فدان، إضافة إلي إزالة جميع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وإعطاء أولوية حقيقية لتملك الشباب للأراضي.

وأكد عامر، في بيان له اليوم، أهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته محافظتي قنا وسوهاج، مشيرًا إلي أنها ستساعد في إحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل الصعيد، الذي عاني من إهمال لعقود طويلة.

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وتابع: «مشروعات البنية الأساسية من طرق وكباري ومد البنية الأساسية للأراضي المستصلحة سيكون بداية جادة لجذب وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية داخل جميع محافظات ومدن وقرى صعيد مصر».