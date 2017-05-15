حصاد 5200 فدان محصول قمح بواحة بلاط في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

انتهت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من حصاد 5200 فدان قمح بمركز بلاط وقراه من إجمالي 6400 فدان منزرعة بالمحصول.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، الدكتور مجد المرسي: "إن المتبقي حصاد 1200 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمركز بلاط وقراه، وجاري استكمال باقي المساحات، وتوريد المحصول بالتنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي ومديرية التموين".

وأضاف المرسي أن المديرية نفذت اليوم 6 حقول إرشادية بمحصول "فول الصويا" لمزارعي واحة بلاط لتعريف المزارعين بطرق زراعة المحصول كبديل لزراعة الأرز بالمركز.​