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الحكومة السودانية: تقرير وكالة الإستخبارات الأمريكية حول السودان إيجابي

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الحكومة السودانية: تقرير وكالة الإستخبارات الأمريكية حول السودان إيجابي الحكومة السودانية: تقرير وكالة الإستخبارات الأمريكية حول السودان إيجابي

مصراوي Masrawy

المتحدث الرسمي باسم السودانية الدكتور أحمد

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت الحكومة السودانية، أن الفترة القادمة تتطلب مزيداً من تضافر الجهود من أجل تحقيق الإصلاح الشامل بالبلاد، واصفة تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي أيه" حول السودان بالإيجابي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، الدكتور أحمد بلال عثمان - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إن السودان أوفى بالمطلوبات كافة؛ لذلك يعتبر رفع العقوبات أمر عادل في حقه، مبدياً تفاؤل حكومة السودان في أن يقوم الكونجرس والرئيس الأمريكي برفع العقوبات نهائياً وكلياً عن السودان.

وأضاف أن السودان متعاون في كل المجالات، لذلك من الطبيعي أن يتم رفع الحظر عنه، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل الجهود من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي وصفها بالملزمة من أجل إصلاح حال البلاد.

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