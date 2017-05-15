10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن فتح صفحة جديدة مع موسكو "أمر صعب"، وأعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العالم بحاجة للمبادي والقيم التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية، وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يساعد في تقدم عملية السلام بينما دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إسرائيل إلى الاختيار بين مواصلة بناء المستوطنات أو تحقيق السلام.

1- تيلرسون: فتح صفحة جديدة مع موسكو '' أمر صعب''

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في ألاسكا في 10 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن تحسين العلاقات الروسية الأمريكية يصب في مصلحة الشعب الأمريكي وشعوب العالم بأسره، لكنه أوضح أن فتح صفحة جديدة مع موسكو "أمر صبع".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- ماكرون: العالم بحاجة للمبادئ والقيم الفرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأحد (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العالم بحاجة للمبادي والقيم التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية، مضيفًا: "باريس تتضامن مع مأساة الشعب السوري.. هناك من هرب من بلده بدون إرادته؛ وأن القلب الفرنسي ينضب بصورة أكبر من أي وقت مضى".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- وزير خارجية الأردن: قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 يضمن السلام

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في موسكو في 29 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 يضمن تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى وجود التزام بتحقيق السلام بمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- نتنياهو: نقل سفارة أمريكا للقدس يسحق الخيال الفلسطيني

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الأحد (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يساعد في تقدم عملية السلام وسحق الخيال الفلسطيني.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- وزير الدفاع البريطاني: حذرنا هيئة الصحة مرارا قبل هجوم الجمعة الالكتروني

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في نيوديلهي في 12 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، إنه تم تحذير هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن إتش إس"، مرارًا من تهديد الهجمات الإلكترونية قبل الهجوم الأخير على أنظمة الكمبيوتر الذي أدى إلى تعطلها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط: حصار غزة يهدد بانفجار الأوضاع

مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في غزة في 17 فبراير 2016 (أ ف ب)

أكد مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع غير مقبول ويهدد بانفجار الأوضاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذل جهد أكبر لمنع صراع آخر في المنطقة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- عريقات لإسرائيل: إما المستوطنات أو السلام

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (يمينًا) ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (يسارًا) في عمان الأحد (أ ف ب)

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إسرائيل إلى الاختيار بين المستوطنات أو السلام، مضيفًا: "آمل أن يختاروا السلام".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- هولاند: تركت فرنسا بحالة أفضل مما وجدتها عليه

الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند أثناء مغادرة الإليزيه الأحد (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند إنه ترك اليوم رئاسة البلاد وهي في حالة أفضل مما كانت عليها عندما تسلم الحكم عام 2012، مضيفًا: "أترك البلد في حالة أفضل مما وجدتها"، مذكرًا بالإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع اتفاقية باريس للمناخ في نهاية عام 2015.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- الرئيس الإيراني الأسبق: إدارة روحاني ناجحة

لرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي في القاهرة في 31 مارس 2007 (أ ف ب)

دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الناخبين إلى إعادة انتخاب الرئيس حسن روحاني في الانتخابات المقررة في 19 مايو المقبل، مضيفًا: "إدارته ناجحة رغم ما تواجهه من قيود ومشكلات".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- رئيس البرلمان العربي: نتطلع لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي - أرشيفية

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، من مجلس النواب الأمريكي رفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، تقديرًا للجهد الكبير الذي تبذله دولة السودان في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم العربي والإسلامي وإفريقيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا