سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: واشنطن تواصل تضييق الخناق على كوريا الشمالية

نيويورك - (أ ش أ):

اعتبرت نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية بمثابة رسالة لجارتها كوريا الجنوبية بعد أيام من تولي الرئيس الجديد منصبه.

وأضافت هالي - في تصريح لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن الولايات المتحدة ستواصل تضييق الخناق على كوريا الشمالية.

ويقول مسئولون يابانيون إن القذيفة التي إنطلقت من كوسونج في شمال غربي كوريا الشمالية وصلت إلى ارتفاع ألفي كيلومتر.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب مؤخرا مون جاي - الذي يسعى لمشاركة أعمق مع الشمال - إن هذا التصرف استفزاز متهور.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إلى "عقوبات أقوى" ضد كوريا الشمالية، فيما دعت الصين إلى ضبط النفس.