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سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: واشنطن تواصل تضييق الخناق على كوريا الشمالية

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سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: واشنطن تواصل تضييق الخناق على كوريا الشمالية سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: واشنطن تواصل تضييق الخناق على كوريا الشمالية

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نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم

نيويورك - (أ ش أ):

اعتبرت نيكي هالي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية بمثابة رسالة لجارتها كوريا الجنوبية بعد أيام من تولي الرئيس الجديد منصبه.

وأضافت هالي - في تصريح لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن الولايات المتحدة ستواصل تضييق الخناق على .

ويقول مسئولون يابانيون إن القذيفة التي إنطلقت من كوسونج في شمال غربي كوريا الشمالية وصلت إلى ارتفاع ألفي كيلومتر.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مؤخرا مون جاي - الذي يسعى لمشاركة أعمق مع الشمال - إن هذا التصرف استفزاز متهور.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قد دعا إلى "عقوبات أقوى" ضد كوريا الشمالية، فيما دعت الصين إلى ضبط النفس.

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