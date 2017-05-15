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وزير الأوقاف: حروب المسلمين لم تكن عدائية ولكن دفاعية فقط

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وزير الأوقاف: حروب المسلمين لم تكن عدائية ولكن دفاعية فقط وزير الأوقاف: حروب المسلمين لم تكن عدائية ولكن دفاعية فقط

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محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، إن حماية الكنائس مثل حماية المساجد وأن من مات منا مدافعا عن الكنيسة شهيد كمن مات دفاعا عن المسجد.

وأضاف جمعة، في حوار مع برنامج "انفراد" المذاع على قناة "العاصمة"، أن الحروب في الإسلام لم تكن عدائية ولكن دفاعية فقط لمواجهة المعتدين، مشيرًا إلى أن الجماعات التكفيرية المضلة تريد أخذ أحكام الشرع وقت الحرب وتفرضها في السلم.

وناشد وزير الأوقاف، المواطنين بعدم التبرع بأي أموال إلا لجهة معتمدة رسمياً من الدولة أو بموجب إيصال رسمي وذلك لكي لا تستغل هذه الأموال في عمليات إرهابية، لافتًا إلى أن الأموال التي تجمعها وزارة الأوقاف لصالح صكوك الأضاحي تخضع لموافقة البنك المركزي وتحت حساب ورقابة الدولة.

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