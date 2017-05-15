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مطار القاهرة: نقل 123 ألف معتمر خلال شهري رجب وشعبان

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مطار القاهرة: نقل 123 ألف معتمر خلال شهري رجب وشعبان مطار القاهرة: نقل 123 ألف معتمر خلال شهري رجب وشعبان

مصراوي Masrawy

مطار القاهرة - صورة أرشيفية

كتب- طه عبيد:

قالت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، الأحد، إن أكثر من 75 ألف راكب نقلتهم الشركة إلى مطار جدة على متن 402 رحلة جوية، وأكثر من 47 ألف راكب على متن 229 رحلة جوية إلى المدينة المنورة منذ انطلاق موسم العمرة في الـ29 من شهر مارس الماضي حتي الـ13 من شهر مايو الجاري، بإجمالي 123 ألف و 865 راكب.

وأضافت المصادر، أن مطار القاهرة لازال يواصل استقبال المعتمرين العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك العمرة لشهري رجب وشعبان، مشيرة إلى أن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة المطار يتابع انتظام وصول الرحلات بالصالة الموسمية.

وذكرت المصادر أن "إسحاق" وجه بتقديم كافة التسهيلات إلى المعتمرين، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، واستقبالهم داخل الصالة لحين إنهاء إجراءات سفرهم .

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