البدري: هدفنا العودة لكأس العالم.. ومشغول بإسعاد جماهير الأهلي

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 23 مايو الجاري، لافتًا إلى أن الأهلي سيدخل اللقاء بهدف الفوز.

وقال «البدري» في تصريحات للموقع الرسمي، إن الفريق سيذهب إلى الكاميرون من أجل الفوز على القطن والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث، للمنافسة بقوة على حجز بطاقة التأهل لدور الـ8، ومن ثمّ مواصلة المشوار نحو لقب البطولة، الذي يهدف الأهلي للتتويج به هذا الموسم والعودة إلى كأس العالم للأندية.

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وأضاف المدير الفني للأهلي، أن كل تركيزه في الوقت الحالي ينصب على مباريات الدوري، الذي يسعى الفريق لحسمه في الجولات المقبلة، بالإضافة لبطولة إفريقيا التي تعد الهدف الأول للجهاز الفني واللاعبين.

وأشار «البدري» إلى أنه يسعى جاهدًا لإسعاد الجماهير التي تساند الفريق في كل الأوقات، وأيضًا مجلس الإدارة الذي لم يتأخر عن الفريق ويوفر له كل سبل النجاح، مضيفًا أن الجهاز الفني يبذل أقصى ما لديه لتحقيق طموحات الأهلي والفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق.

وشدد المدير الفني على أنه منذ توليه المسئولية لا يشغل باله إلا بالعمل والاجتهاد مع الأهلي لتحقيق الأهداف المطلوبة، وأنه لا يهمّه إلا مصلحة وخدمة ناديه بالشكل الذي يُرضي كل عشاقه، وأنه يقدّر تطلعات جماهيره، ويعمل من أجلها لتحقيق كل أحلامهم.