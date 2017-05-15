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«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية

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«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية «الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية

التحرير

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حقق فريق روما الفوز على ضيفه يوفنتوس، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، لحساب الأسبوع الـ36 من الدوري الإيطالي.

تقدم الضيوف في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب ماريو ليمينا، ثم عادل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة الـ25 عن طريق دانييلي دي روسي، قبل أن يضيف ستفيان شعراوي الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم عزز الذئاب النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق رادجا ناينجولان.

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بهذا الفوز يرفع روما رصيده للنقطة 81، في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 85 متصدر جدول الكالتشيو.

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التحرير

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