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نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

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نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين

مصراوي Masrawy

سامح عاشور نقيب المحامين

كتبت- هاجر حسني:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، الأحد، إن مجلس النقابة يعيد تنظيم النقابة منذ عام مما أثر على إيراداتها ومصروفاتها، مشيرا إلى أن عدد من جددوا الاشتراك للعام الحالي 135 ألف، يمثل محامي الإدارات القانونية نسبة 10 % منهم.

وأعلن "عاشور" خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمحامي الإدارات القانونية لنقابة القاهرة الجديدة تحت شعار نحو استراتيجية نقابية متطورة لمحامي الإدارات القانونية، المنعقد بدار الضيافة بجامعة عين شمس، أن إيرادات تجديد الاشتراك وصلت لـ 39 مليون جنية، إضافة لـ 49 مليون جنية إيرادات الاشتراك بمشروع العلاج، بينما أنفق 61 مليون جنية للعلاج خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأكد نقيب المحامين، أن النقابة تسير في اتجاه تركيز الخدمات لأعضائها المشتغلين، سواء محامي حر أو محامي بالإدارات القانونية.

وشهد المؤتمر حضور كل من، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأبو بكر ضوه أمين عام مساعد النقابة، وهشام بليح، وأدهم العشماوي، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، أعضاء المجلس، إضافة لأشرف زكي نقيب محامين القاهرة الجديدة، وأحمد مهنا أمين الصندوق ورئيس لجنة الإدارات القانونية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية.​

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