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الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

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الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية

مصراوي Masrawy

قصر ثقافة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

منح مهرجان "الجنادرية" الحادي الثلاثون بالمملكة العربية درع المهرجان لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية لتميزها الفني الفلكلوري في عروضها الفنية.

صرح بذلك وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة صلاح حسان، اليوم الأحد، قائلاً لمصراوي: "إن الفرقة مثلت بشكل عام والوادي الجديد بشكل خاص، وتميزت في فقراتها الفنية، وعروضها وتابلوهاتها الشعبية، ضمن تسع فرق للفنون الشعبية من مختلف أقاليم مصر، شاركت في المهرجان".

وأضاف حسان أن فرقة الفنون الشعبية بالوادي الجديد سبق أن حصلت على العديد من الميداليات والجوائز في المهرجانات العالمية والعربية والقومية.​

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مصراوي Masrawy

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