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صور| جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 32 من «آداب إعلام»

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نظم قسم الإعلام بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، احتفالية، في قاعة المنتديات بالجامعة، بمناسبة تخريج الدفعة رقم 32، دفعة الشهيدة "أمنية غالي".

حضر الاحتفالية الدكتور عبد الحكيم نور الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عماد مخيمر، عميد كلية الآداب، الدكتور محمد عوض، المستشار الإعلامى للجامعة، الدكتور إبراهيم المسلمي، رئيس قسم الإعلام، وعدد من أساتذة القسم والهيئة المعاونة.

بدأت الاحتفالية بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة المستشار الإعلامى للجامعة، الذي طالب إدارة الجامعة بضرورة تبني مقترح تحويل قسم الإعلام إلى كلية للإعلام، لأهميته التي تتضح من خلال تخرج عدد كبير من قادة الصحافة والإعلام من جامعة الزقازيق، فضلا عن عمداء بعض الكليات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن تخريج 32 دفعة من قسم الإعلام بجامعة الزقازيق، يعد إنجازًا تفتخر به الجامعة.

وقال نور الدين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه على أتم الاستعداد لتبني مقترح تحويل قسم الإعلام إلى كلية، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في تخريج دفعة جديدة من الشباب للانضمام لصفوف الصحفيين والإعلاميين، وليكونوا سفراء للجامعة لدى المؤسسات الصحفية والإعلامية الكبرى.

وعرض أساتذة القسم شرحا مبسطا عن مشاريع التخرج التي قدمها الطلاب  في شعب القسم الثلاث: الصحافة والإذاعة والعلاقات العامة، وتم الإعلان عن فوز مجلة «الآن» بالمركز الأول على مشروعات تخرج شعبة الصحافة، و«مسار» بالمركز الأول على مشروعات تخرج شعبة الإذاعة.

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