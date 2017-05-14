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فيديو| محافظ البحيرة: مرشح رئاسي سابق يضع يده على 18 فدانا

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فيديو| محافظ البحيرة: مرشح رئاسي سابق يضع يده على 18 فدانا فيديو| محافظ البحيرة: مرشح رئاسي سابق يضع يده على 18 فدانا

التحرير

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قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن محمود حسام، أحد المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، عرض تقنين وضع يده على مساحة 18 فدانًا على الطريق الزراعي بكفر الدوار، وكانت قيمتها في هذا الوقت 100 مليون جنيه.

وأضافت نادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تم اكتشاف عدم أحقيته في هذه الأراضي، وكان يعرض على المحافظة تقنين الوضع مقابل 170 ألف جنيه. 

وتابعت: "وادي النطرون تمثل 40% من مساحة البحيرة، وكان بها نزاع بين المحافظة وهيئة التنمية الزراعية، حتى تم الحسم بملكية المحافظة لتلك الأراضي؛ لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون". 

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واستكملت:"المحافظة بها 52 ألف فدان وضع يد، تم سحب 8 قطع منها لصالح المحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنين أوضاع المساحة الباقية أو سحبها لصالح المحافظة".

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التحرير

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