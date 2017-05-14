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فيديو| موسى: «السيسي اتخنق من الحكومة.. التعديل الوزاري بعد العيد»

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فيديو| موسى: «السيسي اتخنق من الحكومة.. التعديل الوزاري بعد العيد» فيديو| موسى: «السيسي اتخنق من الحكومة.. التعديل الوزاري بعد العيد»

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تعديلًا وزاريًا في حكومة شريف إسماعيل، بعد العيد، موضحًا أنه استشف الأمر من كلام ونظرات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، خلال افتتاحه لمشروعات تنموية بالصعيد.

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "نظرات الرئيس الفترة الماضية تؤكد أنه زعلان من ، غير راض عن أداء الحكومة في بعض الملفات، وكلامه النهاردة كان واضح لما قال إنه زعلان أوي".

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وتابع: "السيسي اتخنق من الحكومة، وغضبه سيجعله يتخذ القرارات الثورية، ومنها عودة الأراضي التي تم وضع اليد عليها في جميع محافظات الجمهورية".

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التحرير

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