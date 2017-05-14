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فيديو| الحاج حمام بعد حديثه للسيسي: «الستات استقبلوني بالزغاريد»

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فيديو| الحاج حمام بعد حديثه للسيسي: «الستات استقبلوني بالزغاريد» فيديو| الحاج حمام بعد حديثه للسيسي: «الستات استقبلوني بالزغاريد»

التحرير

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قال الحاج حمام على عمر، الذي تحدث عن مشكلات قريته المراشدة بمحافظة المنيا، أمام الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأحد، إن الرئيس كان واسع الصدر، وأعطاه الفرصة كاملة لعرض مشكلات ومطالب أهالي "المراشدة".

وقال الحاج حمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "الحياة" : "مكنش عندي كنترول مع السيسي وهداني وقالى على مهلك وبراحتك وطلع كل اللي في قلبك"، موضحا أن نساء المراشدة استقبلوه بالزغاريد، وشباب القرية احتفلوا به.

وتابع: "مكنتش محضر أني هقوم أكلمه بس مشاعري اتحركت، ومصدقت أن الفرصة جت وأقوم أكلمه عن الحقيقة، فقولتله إننا من ضمن الـ 10 قرى الأكثر احتياج ومش معقول يبقى الخير كله عندنا ونبقى أفقر الناس".

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وأكد الحاج حمام أن قلب السيسي يسع الكل، وفكره يسبق الجميع، مردفًا أنه أخبر السيسي أن أهل بلده سيقتلونه إن لم يبلغ رسالته إليه، وعقب: "كنت كاتب رسالة للسيسي وهسلمها لأي وزير يوصلها".

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التحرير

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