جريمة بشعة تهز الكويت.. رجل يهتك عرض امرأة امام زوجها

شيماء مصطفى

نجحت الشرطة الكويتية في القبض على حارس عقار مصري، بتهمة هتك عرض وافدة مصرية تبلغ من العمر 52 عاما.

وبحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية، أمر وكيل نيابة محافظة الأحمدي بتسجيل قضية هتك عرض بحق حارس مصري بعد أن أكدت وافدة مصرية متزوجة وتقيم مع زوجها في شقة بالعقار التي يعمل المدعى عليه حارسا له، وقالت إنه يطعن في شرفها أمام زوجها ويتحرش بها إذ يستغل صعودها في المصعد ويدخل متعمدا ويلمس اجزاء حساسة من جسدها.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية، قال مصدر أمني إن زوجة مصرية تبلغ من العمر 52 عاما تقدمت إلى قسم شرطة الفنطاس وقالت إن حارس العقار التي تقيم به في منطقة المهبولة “31 عاما”، ومن نفس جنسيتها يتحرش بها بلمس أجزاء حساسة من جسدها، ويقوم بالطعن في شرفها أمام زوجها وسجلت قضية.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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