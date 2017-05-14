أخبار عاجلة

مساء dmc - فتاة بقرية سيف النصر تستغيث على الهواء "فرحي في العيد ومجبتش الأدوات الكهربائية" -
مساء dmc - مؤسسسة مصر الخير تتدخل لإنقاذ قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء الأنوار: ما هي أسباب تعادل الأهلي أمام زناكو الزامبي في بداية مشوار دوري ابطال افريقيا؟ -
«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية -
مساء dmc - تصريحات محافظ الإسكندرية حول قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء dmc - قرية سيف النصر بالأسكندرية .. تعاني من الفقر والمرض -
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

جريمة بشعة تهز الكويت.. رجل يهتك عرض امرأة امام زوجها

Google+ Print
جريمة بشعة تهز الكويت.. رجل يهتك عرض امرأة امام زوجها جريمة بشعة تهز الكويت.. رجل يهتك عرض امرأة امام زوجها

نجحت الشرطة الكويتية في القبض على حارس عقار مصري، بتهمة هتك عرض وافدة مصرية تبلغ من العمر 52 عاما.

 

وبحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية، أمر وكيل نيابة محافظة الأحمدي بتسجيل قضية هتك عرض بحق حارس مصري بعد أن أكدت وافدة مصرية متزوجة وتقيم مع زوجها في شقة بالعقار التي يعمل المدعى عليه حارسا له، وقالت إنه يطعن في شرفها أمام زوجها ويتحرش بها إذ يستغل صعودها في المصعد ويدخل متعمدا ويلمس اجزاء حساسة من جسدها.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية، قال مصدر أمني إن زوجة مصرية تبلغ من العمر 52 عاما تقدمت إلى قسم شرطة الفنطاس وقالت إن حارس العقار التي تقيم به في منطقة المهبولة “31 عاما”، ومن نفس جنسيتها يتحرش بها بلمس أجزاء حساسة من جسدها، ويقوم بالطعن في شرفها أمام زوجها وسجلت قضية.

 

المصدر : مباشر 24

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع