شاهد| «إطلالة شفافة» تضع ليلى علوي في موقف محرج في أسبوع الموضة

شيماء مصطفى

أثارت الفنانة الكبيرة ليلى علوي والبالغة من العمر 55 عامًا ضجة كبيرة وموجة من الانتقادات، وذلك بسبب إطلالتها الأخيرة خلال افتتاح أسبوع الموضة اللّبناني المصري La Moda Cairo في القاهرة.

وأطلّت النجمة الكبيرة خلال الحفل بفستانٍ أسود، ضيّق ومطّبع بالورود، وشفّاف على منطقة الصدر، حيث انهالت التعليقات التي انقسمت بين مشيدين بجمال وأناقة علوي، رغم تقدمها في السن، وبين الذين اعتبروا أن الفستان الشفاف لا يليق بها وبعمرها.

انطلق منذ قليل اسبوع الموضة اللبناني المصري La mode Cairo، بعرض أزياء للمصمم اللبناني «حنا توما» كافتتاحية لأول أيام الاسبوع، ويتضمن اليوم مجموعة أخرى من العروض على رأسها عرض لماركة الأزياء العالمية «كافالي» في أول تواجد لها بعرض أزياء مصري.

تنوعت مجموعة «حنا توما» بين فساتين السواريه والفساتين المنقوشة بالورود التي اعتمد عليها «توما» بشكل كبير، كما ركز على اللون الأبيض الذي ظهر بكثافة في مجموعته، إلى جانب الأسود والذهبي، والتصميمات التي تجمع ألوان متعددة.

وقال إيهاب مبروك، منظم اسبوع الموضة المصري اللبناني: الاسبوع يستهدف دعم صناعة الموضة في مصر، وتنشيط السياحة، وجذب مصممين أزياء عالميين للظهور في مصر، وتنظيم عرض أزياء يقترب من اسابيع الموضة العالمية، لتعديل وضع مصر على خريطة الموضة بالعالم.

وأضاف مبروك: نتمنى أن تكون مصر ضمن الخريطة العالمية للموضة، ونسعى لإبراز المواهب المصرية في مجال تصميم الأزياء، وأنا على يقين أن المواهب المصرية في هذا المجال تستحق الظهور والمشاركة في عروض أزياء عالمية.

يذكر أن اسبوع الموضة اللبناني المصري، هو النسخة الثانية من اسبوع La Mode Beirut الذي جرت فعالياته الشهر الماضي ببيروت العاصمة الخامسة للموضة على مستوى العالم، ويستمر على مدار خمس أيام متتالية، ويضم مجموعة كبيرة من العروض لكبار مصممي الأزياء في مصر والوطن العربي.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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