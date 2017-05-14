فيديو| عرابي: عودة «إيفونا» للأهلي صعبة.. وهذه وجهته المقبلة

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قال هيثم عرابي، رئيس لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إن الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم فريق تيانجين تيدا الصيني، يقيم في أوروبا منذ شهرين بعيدًا عن ناديه، للتعافي من الإصابة.

وأضاف «عرابي»، خلال تصريحاته لبرنامج «مسا مصر» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة راديو مصر، أن عودة «إيفونا» للأهلي في الوقت الحالي صعبة، خاصة أن راتبه في الصين يبلغ نحو 2 مليون دولار، في حين أن راتبه مع الأهلي لم يكن يتجاوز 600 ألف دولار، قبل ارتفاع سعر العملة الأمريكية.

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وتابع، أن المعلومات المتوفرة لديه عن إيفونا، تؤكد أن وجهته المقبلة ستكون في أحد الأندية الأوروبية.