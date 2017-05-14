برشلونة يدك بالماس برباعية ويواصل هيمنته على «الليجا»

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حقق فريق برشلونة، فوزًا كبيرًا على مضيفه لاس بالماس، برباعية لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب «دي جران»، لحساب الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني.

تقدم برشلونة في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب نيمار، قبل أن يضيف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 27، ويأتي لاس بالماس ليقلص النتيجة في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب بيدرو بيجاس، ثم يعود نيمار للتهديف مرة أخرى في الدقيقة 67، ثم يعزز نيمار النتيجة ويحرز الهدف الرابع في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجة رفع برشلونة النتيجة إلى 88 نقطة متصدر جدول المسابقة، فيما تجمد رصيد بالماس عند النقطة 39 في المركز الرابع عشر.