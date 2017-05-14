منها منح ألف فدان لـ«المراشدة».. أبرز ما جاء في زيارة السيسي للصعيد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بصعيد مصر، خلال زيارته لمحافظتي قنا وسوهاج، في سبيل تنفيذ خطط التنمية المستدامة، والانتهاء من أعمال تطوير شون وصوامع القمح ووضع البنية التحتية للمرحلة الثانية بمنطقة الفرافرة والتى تبلغ مساحتها نحو 21 ألف فدان في إطار مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.

وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا رسميًا اليوم الأحد، أوضحت خلاله ما تم خلال زيارة السيسي لمحافظات الصعيد، وجاء فيه ما يلي:-

1. افتتاح محطة السكك الحديدية في أسوان وتدشين كوبرى طهطا بسوهاج وكوبرى الكباش 2 بالأقصر وكوبرى نجع حمادى العلوي الذى بلغت تكلفة المرحلة الأولى منه 55 مليون جنيه، فيما تبلغ تكلفة المرحلة الثانية 50 مليونا وتم تنفيذه من قبل شركة المقاولون العرب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

2. عرض وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا خطط الوزارة حول السياسة الزراعية التى تتبناها لمختلف المحاصيل الاستراتيجية التى تُزرع على مستوى الجمهورية من أجل تعظيم الاستفادة من الاراضى الزراعية المتاحة والعمل على زيادتها ومحافظات الصعيد لها نصيب كبير من مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، منها 43 ألف فدان بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا، والتى يتم زراعتها بمحصول القمح.

3. تقدر السعة التخزينية التى وفرتها الصوامع والشون الجديدة الجارى إنشاؤها على مدار العامين الماضيين بالجمهورية، ما يوازى ما توفره جميع الصوامع والشون القائمة على مستوى الجمهورية منذ عقود، حيث تم إنشاء نحو 50 شونة حديثة و8 صوامع متطورة من إجمالى 25 صومعة جارى إنشائها.

4. جارى العمل على الانتهاء من مشكلة التعديات على الأراضى الواقعة في نطاق مشروع المليون ونصف فدان وتقنين أوضاع الجادين من واضعى اليد على بعض الأراضى، والذين قاموا بالفعل باستصلاح الأراضى وزراعتها على أن تشكل لجنة متخصصة من مجلس الوزراء والجهات المعنية للقيام بذلك، وأن يضطلع كل محافظ ومدير أمن بمسئوليته فى التصدى للتعديات.

شاهد أيضا

5. الارتقاء بكفاءة الشون وإنشاء المزيد من الصوامع المتطورة فى ضوء ما توفره من سعات تخزينية أكبر ومساهمتها فى تقليل الفاقد من الحبوب والغلال بنسبة لا تقل عن 10% وبقيمة ما يزيد عن 4 مليار جنيه بدعم من دولة الإمارات.

6. يبلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 45% من جميع الطرق والكبارى الجديدة باستثمارات تبلغ 5.6 مليار جنيه وبداية من يوليو المقبل ستصل نسبة المشروعات التى تُنفذ بالصعيد إلى نحو 75% من اجمالى المشروعات الجديدة فى مجال الطرق والكباري.

7. تطوير البحيرات وإزالة التعديات القائمة عليها، ومخلفات الصرف الصحى والصناعى التى تلقى فيها، وهو ما يتطلب موارد مالية كبيرة، وتبذل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهودها للقيام بهذه المهمة بموارد محدودة.

8. تخصيص مساحة 1000 فدان من الأراضى المستصلحة لأهالى المراشدة في قنا على أن تقوم القوات المسلحة بشراء هذه الأراضى من شركة الريف المصرى الجديد وتجهيزها وإدخال المرافق بها، ثم إهدائها لأهالى المراشدة وتوزيعها عليهم من خلال لجنة تضم كافة الجهات المعنية، بما فى ذلك وزارتى التضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة، والقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية، وجمعية مصر الخير.

9. افتتاح ثلاث شون حديثة نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عبر "الفيديو كونفرانس" فى محافظات المنيا، ودمياط، والفيوم، بالاضافة الى ثلاث صوامع بمحافظات اسوان، وبنى سويف، ودمياط.

10. افتتاح محور "جرجا" بمحافظة سوهاج الممتد بطول 10 كم بتكلفة 497.5 مليون جنيه، والذى يتكون من 5 أنفاق و4 كبارى، ويربط بين طريقى القاهرة - أسوان الزراعى الشرقى بالغربى، ويساهم فى ربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل.