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بالفيديو.. «التموين»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال عامين

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بالفيديو.. «التموين»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال عامين بالفيديو.. «التموين»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال عامين

التحرير

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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن هناك خطة مع وزارة الزراعة، لبحث إنتاج زيوت الطعام محليًا، لتقليل الاستيراد، مشيرًا إلى أن تبحث إنشاء مصانع لإنتاج زيوت الطعام وليس تكريره فقط.

وعن السكر، أوضح مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» أن موقفنا متميز من السكر، والفجوة لا تزيد عن المليون طن، ويتم استيراده خام ويكرر بالمصانع، بينما يتم استهلاك 3.2 مليون طن.

وتابع: «هناك مشروعين خلال أشهر لزيادة 150 ألف فدان بنجر ومصنع سكر بالمنيا، ومشروع آخر ببورسعيد، وخلال عامين ونصف يعمل المصنع وسيكون لدى اكتفاء ذاتي من السكر».

واستكمل: «لازم نبقى واضحين ونواجه المشاكل بموضوعية يا هنفضل كدة والموضوعات لن تتحسن»، مؤكدا أن الفترة المقبلة سيتم زيادة الاعتماد على المنتج المحلي من القمح وتقليل الاستيراد.

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وناشد مصيلحي المواطنين بترشيد الاستهلاك: «الرئيس عبد الفتاح ، قال إنه لازم نعرف الناس ايه بيحصل وبيتكلف كام عشان نبقى عارفين رايحين فين، مش هينفع تبقى الحكومة في وادي والناس ورجال الأعمال في وادي، كلنا في مركب واحد ومصلحتنا واحدة».

 

 

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التحرير

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