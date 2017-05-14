أخبار عاجلة

مساء dmc - فتاة بقرية سيف النصر تستغيث على الهواء "فرحي في العيد ومجبتش الأدوات الكهربائية" -
مساء dmc - مؤسسسة مصر الخير تتدخل لإنقاذ قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء الأنوار: ما هي أسباب تعادل الأهلي أمام زناكو الزامبي في بداية مشوار دوري ابطال افريقيا؟ -
«الكالتشيو».. صلاح يصنع هدفًا في فوز روما على يوفينتوس بثلاثية -
مساء dmc - تصريحات محافظ الإسكندرية حول قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض -
مساء dmc - قرية سيف النصر بالأسكندرية .. تعاني من الفقر والمرض -
نقيب المحامين: 135 ألف محام جددوا اشتراكهم.. ويؤكد: الخدمات للمشتغلين -
مساء dmc - تعليق الحاج / حمام على الحديث مع الرئيس السيسي اليوم وسبب إنفعاله -
الوادي الجديد تحصد درع مهرجان "الجنادرية" بالسعودية -
مساء dmc - النائب / مجدي ملك: تصريحات الرئيس تصيب الهدف وتشفي جروح الموجودة في عمق الوطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| برلمانية: قطر تحتل مصر بـ74 مسجدًا على أراضي غير مرخصة

Google+ Print
فيديو| برلمانية: قطر تحتل مصر بـ74 مسجدًا على أراضي غير مرخصة فيديو| برلمانية: قطر تحتل مصر بـ74 مسجدًا على أراضي غير مرخصة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة أمل زكريا، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن قطر تحتل عن طريق بناء المساجد الخيرية، مؤكدة أن هذه ظاهرة منتشرة في محافظة البحيرة بشكل كبير.

وأضافت زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «الأراضي التي يتم بناء المساجد القطرية عليها غير مرخصة، ومحرر ضدها محاضر»، موضحة أن هذه المساجد وصلت إلى 74 مسجدًا خلال الـ10 سنوات.

وتابعت: «هناك إصرار على وضع اللافتات على المساجد حتى بعد تجديدها، ووضع أسماء شيوخ قطريين عليها، كشرط لتمويل بناء المسجد»، متسائلة: «ليه التبرع ميكونش عن طريق شرعي من خلال وزارة الأوقاف».

شاهد أيضا

وعلق الإعلامي تامر أمين: «الأمن القومي مش هزار، وعدد المساجد مخيف.. كده مش لله دي للسياسة وأشياء آخرى».


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - ثروت سويلم: اتحاد الكرة لم يطلب إدراج مباراة مصر واليمن للمحليين في الأجندة الدولية

مساء الأنوار - ثروت سويلم: اتحاد الكرة لم يطلب إدراج مباراة مصر واليمن للمحليين في الأجندة الدولية

مساء الأنوار: جدول المباريات المتبقة في كأس مصر

مساء الأنوار: جدول المباريات المتبقة في كأس مصر

مساء dmc - مؤسسسة مصر الخير تتدخل لإنقاذ قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض

مساء dmc - مؤسسسة مصر الخير تتدخل لإنقاذ قرية سيف النصر التي تعاني من الفقر والمرض

بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع»

بالفيديو.. أديب: «عم حمام جاب لرئيس الوزراء صداع»