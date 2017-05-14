فيديو| برلمانية: قطر تحتل مصر بـ74 مسجدًا على أراضي غير مرخصة

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قالت الدكتورة أمل زكريا، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن قطر تحتل مصر عن طريق بناء المساجد الخيرية، مؤكدة أن هذه ظاهرة منتشرة في محافظة البحيرة بشكل كبير.

وأضافت زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «الأراضي التي يتم بناء المساجد القطرية عليها غير مرخصة، ومحرر ضدها محاضر»، موضحة أن هذه المساجد وصلت إلى 74 مسجدًا خلال الـ10 سنوات.

وتابعت: «هناك إصرار على وضع اللافتات على المساجد حتى بعد تجديدها، ووضع أسماء شيوخ قطريين عليها، كشرط لتمويل بناء المسجد»، متسائلة: «ليه التبرع ميكونش عن طريق شرعي من خلال وزارة الأوقاف».

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وعلق الإعلامي تامر أمين: «الأمن القومي مش هزار، وعدد المساجد مخيف.. كده مش لله دي للسياسة وأشياء آخرى».



