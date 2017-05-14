«اتحاد المستثمرين» يطالب بإحياء الغرفة التجارية المصرية - الليبية المشتركة

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يعتزم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تقديم مذكرة لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، لإلغاء قرار الوزارة بربط تجديد رخص سيارات المصانع بسداد مستحقات التأمينات، نظرا لما يسببه القرار من صعوبات للشركات فى توزيع منتجاتها، خاصة أن القانون وضع طرق لتحصيل تلك المستحقات.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد على تأسيس مجلس أعمال مصري - إفريقي لتنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول إفريقيا وإعادة مصر لمكانتها الطبيعية في القارة السمراء.

واقترح محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مساء اليوم الأحد، إنشاء شركة قابضة تشارك فيها الشركات العاملة في السوق الأفريقية، ويتم جمع مليار جنيه عن طريق الاكتتاب بغرض تعزيز الاستثمار المصري في أفريقيا.

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وطالب خميس بإحياء الغرفة التجارية المصرية - الليبية المشتركة، كما انتهى اللقاء بتوصيات أهمها العمل على حل مشاكل الترانزيت مع مصلحة الجمارك المصرية، وتشكيل لجنة مصرية - ليبية لتنمية التجارة والاستثمار، ومطالبة الجانب الليبي بإرسال بيان بالسلع التي يحتاجها السوق الليبي، وخاصة السلع الغذائية لقرب شهر رمضان المبارك، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى إرسالها إلى الشركات التي تقوم بإنتاج تلك السلع للبدء في المشاركة الفعالة في تنشيط التجارة بين البلدين.

وطالب سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الحكومة بالتدخل لفرض رسوم حماية على المنتجات الواردة من تركيا، بعد تطبيق قرار بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات التركية بداية من العام الجارى، فى الوقت الذى تفرض فيه رسوم على الصادرات المصرية لأنقرة.