الداخلية: توزيع أطنان من الأغذية في المناطق المحرومة قبل رمضان

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أعلنت شركة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، توزيع أطنان من السلع الغذائية "الأرز، والسكر، والزيت، واللحوم، والفول، وياميش رمضان، والشاي، والعصائر"، في المناطق المحرومة بالنجوع والقرى، قبل بداية شهر رمضان.

من جانبهم، أجرى مدراء الأمن في القاهرة، القليوبية، المنيا، الغربية وأسوان، جولات ميدانية بالأسواق، والتقوا كبار التجار لمتابعة حركة البيع والتأكد من استقرار الأسعار.

يذكر أن "الداخلية" توسعت في منظومة أمان للمواد الغذائية، بإشراف اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية للبحوث، واللواء مدحت عبد الله رئيس شركة "أمان"، ليبلغ عدد منافذها 700 منفذ ثابت ومتحرك، منتشرة بجميع محافظات الجمهورية عبارة عن 566 منفذًا ثابتًا ومحلات تجارية، و134 منفذًا متنقلًا يتم تطويرها بصفة دورية.