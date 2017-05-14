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حظك اليوم برج الدلو الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تتحوّل أخطاء بعضهم إلى رصيد إضافي لمصلحتك، لكن يستحسن ألاّ تستغل الموقف فتخسر بعض الأصدقاء

عاطفياً: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك

صحياً: قد تسبب لنفسك المآسي اذا لم تضبط أعصابك وجموحك

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

 

 

المصدر : ارب حظ

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