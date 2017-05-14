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حظك اليوم برج الجدي الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: المثابرة من أبرز المميزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد

عاطفياً: الاعتماد على الأحلام لا يكفي، فالشريك بحاجة إلى وقائع ملموسة ليبادلك الشعور نفسه

صحياً: نم باكراً وقم باكراً، وخصّص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية

 

ابراج مكتوب

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

 

المصدر : ارب حظ

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