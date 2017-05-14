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حظك اليوم برج القوس الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: لا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك وخصوصاً التفاصيل

عاطفياً: تبرهن عن تفاؤلك وتثير إعجاب الشريك بحبك للحياة وشغفك بها وتفانيك من أجله

صحياً: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية

 

ابراج مكتوب

 

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

 

المصدر : ارب حظ

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