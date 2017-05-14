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الاتحاد السكندري يفوز على طنطا وديًا

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الاتحاد السكندري يفوز على طنطا وديًا الاتحاد السكندري يفوز على طنطا وديًا

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فاز الاتحاد السكندري، على نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لمواصلة مسيرتهما في منافسات الدوري.

ويسعى الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية، لإنهاء منافساته في مركز متقدم بالدوري، بينما يسعى طنطا للهروب من القاع والهبوط.

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 وشهد اللقاء مشاركة عدد كبير من اللاعبين خلال شوطي المباراة، خاصة اللاعبين الذين لا يشاركوا مع مباريات الفريق، ورفض ماكيدا مشاركة نجم الفريق وهدافه كابونجو كاسونجو خشية من إصابته في الوقت الذي يحتاج الفريق إلى جهوده.

 ويعود الفريق غدًا الإثنين، لتدريباته استعدادًا للقاء المقاصة في الدوري.

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