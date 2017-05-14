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حظك اليوم برج العقرب الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: قد تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك، المشاريع كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام

عاطفياً: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلاً وكادت تؤدي إلى المحظور

صحياً: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب

 

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

 

المصدر : ارب حظ

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