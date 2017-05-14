حظك اليوم برج الميزان الأثنين15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

شيماء مصطفى

برج الميزان

مهنياً: يحمل هذا اليوم الجميل وعداً وخصوصاً إذا كنت من مواليد الدائرة الثالثة



عاطفياً: قد تقدم على قرار خطير ينذر بانتهاء العلاقة، لكنك سرعان ما تتراجع عنه بعد تفكير عميق



صحياً: مارس الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى المنظور

ابراج مكتوب

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads