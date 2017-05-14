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الدفاع الجوي الروسي ترفع حالة التأهب بعد إطلاق صاروخ كوريا الشمالية‎

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الدفاع الجوي الروسي ترفع حالة التأهب بعد إطلاق صاروخ كوريا الشمالية‎ الدفاع الجوي الروسي ترفع حالة التأهب بعد إطلاق صاروخ كوريا الشمالية‎

مصراوي Masrawy

صاروخ

كتب – عبد العظيم قنديل:

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة لمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور أوزيروف، ان روسيا وضعت جميع أنظمة الدفاع الجوي في منطقة الشرق الأقصى في حالة تأهب قصوى بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا فجر اليوم.

وأوضح، في تصريحات لوكالة "نوفستي" الروسية: موسكو تدرك أنها ليست هدفا للإطلاق، ولكن يجب علينا أن نحمي أنفسنا من أي محتملة، لذلك ستستمر منظومات الدفاع الجوى الروسية في حالة استعداد لجميع الاحتمالات.

وأشار أوزيروف إلى أن روسيا قادرة على تحليل التهديدات الخارجية من تلقاء نفسها، لاسيما في ظل المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالقرب من حدود كوريا الشمالية، وهو الأمر الذي لا يساهم في تهدئة الأجواء حول برنامج الصواريخ في كوريا الشمالية.

ويعد إطلاق صاروخ اليوم ثاني تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في غضون أسبوعين، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط على بعد 500 كيلومتر من حدود البلاد، ولم يشكل خطرا على روسيا.

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مصراوي Masrawy

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