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تشكيل قمة روما ويوفنتوس بـ«الكالتشيو»

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تشكيل قمة روما ويوفنتوس بـ«الكالتشيو» تشكيل قمة روما ويوفنتوس بـ«الكالتشيو»

التحرير

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أعلن لوتشانو سباليتي، المدير الفني لروما، وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، عن تشكيل الفريقين، في المباراة المقرر لها بعد قليل، على ملعب «الأوليمبيكو»، لحساب الأسبوع الـ36 من الدوري الإيطالي.

جاء تشكيل روما كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: روديجير - مانولاس - فازيو - إميرسون.

خط الوسط:  دي روسي - باريديس - ناينجولان.

خط الهجوم: الشعرواي - صلاح - بيروتي.

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وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

حراسة المرمى: بوفون.

خط الدفاع: ليشتشتاينر - بن عطية - بونوتشي.

خط الوسط:  أسامواه - ليمينا - بيانيتش - ستورارو - كوادرادو

خط الهجوم: هيجواين - ماندزوكيتش.

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التحرير

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