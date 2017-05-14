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حظك اليوم برج الأسد الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

 مهنياً: تربكك الحياة المهنية وتولّد صراعاً وازدواجية، قد تواجه منافسة مع زميل أو زميلة، وربما يدور صراع بينهما

عاطفياً: تصغي إلى تذمّر الشريك وتطلب تفسيراً، فيكون الأمر صعباً، ليس من السهل بت موضوع يبدو لك شائكاً جداً

صحياً: لا تجعل العمل يستحوذ على كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيداً
 

ابراج مكتوب

 

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

 

 

المصدر : ارب حظ

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