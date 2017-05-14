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النائب العام القبرصي يصل القاهرة لبحث التعاون القضائي مع مصر

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النائب العام القبرصي يصل القاهرة لبحث التعاون القضائي مع مصر النائب العام القبرصي يصل القاهرة لبحث التعاون القضائي مع مصر

مصراوي Masrawy

المستشار نبيل صادق النائب العام

كتب- طه عبيد:

وصل كوستاس كليريدس النائب العام القبرصي، مساء الأحد، مطار القاهرة قادمًا على رأس وفد من لارناكا في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون القضائي بين وقبرص.

ومن المقرر أن يلتقي النائب العام القبرصي خلال زيارته، عدد من المسئولين والشخصيات من بينهم المستشار نبيل صادق النائب العام، لاستكمال المباحثات بين الجانبين التي جرت خلال زيارة "صادق" لقبرص يونيو الماضي.

كما تتناول الزيارة بحث دعم التعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب وكافة أنواع الجرائم العابرة للحدود، وتفعيل مذكرة التعاون القضائي بين مصر وقبرص بما يحقق زيادة جهود مكافحة الإرهاب، وصور الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة جميع الأنشطة المتعلقة .

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