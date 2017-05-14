حظك اليوم برج الجوزاء الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

شيماء مصطفى

برج الجوزاء

مهنياً: طالب باستحقاقاتك في العمل ولا تتنازل عن حقك مهما واجهت من معاندة



عاطفياً: استمع إلى رأي الحبيب فقد يكون صائباً في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصك



صحياً: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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