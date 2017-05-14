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حظك اليوم برج الثور الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأثنين 15/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: كن حذراً جداً اليوم، فالقدر قد يعاكسك ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقياً

عاطفياً: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة

صحياً: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس

 

ابراج مكتوب

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

 

المصدر : ارب حظ

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