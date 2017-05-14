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ماكرون يتعهد بإصلاح الاتحاد الأوروبي خلال أداء اليمين رئيسا لفرنسا

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ماكرون يتعهد بإصلاح الاتحاد الأوروبي خلال أداء اليمين رئيسا لفرنسا ماكرون يتعهد بإصلاح الاتحاد الأوروبي خلال أداء اليمين رئيسا لفرنسا

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون

باريس- (د ب أ):

أكد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون التزامه بكل العهود التي قطعها على نفسه أمام الفرنسيين، وقال في كلمته خلال مراسم تنصيبه رئيسا لفرنسا اليوم الأحد في قصر الإليزيه إن أوروبا والعالم بحاجة إلى فرنسا أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أنه سيركز على إعادة ثقة الفرنسيين في أنفسهم. وحدد الأهداف التي يسعى لتحقيقها خلال فترته الرئاسية، وعلى رأسها إصلاح الاتحاد الأوروبي، وقال: "نحتاج إلى أوروبا أكثر كفاءة وديمقراطية و(اعتمادا) على السياسة، لأنها أداة لقوتنا وسيادتنا. هذا ما سأعمل عليه".

كما سيسعى ماكرون لتنشيط الاقتصاد الفرنسي والتغلب على التدهور السياسي الذي يسيطر على البلاد، إلا أنه قال: "سيكون عملا بطيئا، ويتطلب (جهدا كبيرا)، لكن لا غنى عنه".

وسيظهر ماكرون، التزامه بتحالف قوي مع ألمانيا من خلال التوجه إلى برلين غدا الاثنين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن المتوقع أن يعلن ماكرون عن اسم رئيس الوزراء غدا الاثنين. ولم يشر إلى رئيس الوزراء الذي سيختاره، لكن وسائل إعلام فرنسية كشفت عن عدة مرشحين محتملين من بينهم المحافظ إدوارد فيليب عمدة مدينة لوهافر شمالي فرنسا.

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