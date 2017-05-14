عاهل الأردن يجري مباحثات ثنائية مع السلطان قابوس

عمان - (أ ش أ):

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، في مسقط، اليوم الأحد، مباحثات ركزت على العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكر بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، أن المباحثات أكدت عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن وسلطنة عُمان، والحرص على النهوض بها في المجالات كافة، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت أيضا مناقشة القضايا الإقليمية الراهنة، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.