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مقتل 4 من طالبان انفجرت فيهم قنبلة أثناء زرعها وسط أفغانستان

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مقتل 4 من طالبان انفجرت فيهم قنبلة أثناء زرعها وسط أفغانستان مقتل 4 من طالبان انفجرت فيهم قنبلة أثناء زرعها وسط أفغانستان

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قتل أربعة مسلحين من حركة طالبان - ارشيفية

أفغانستان- (د ب أ):

قتل أربعة مسلحين من حركة طالبان أثناء قيامهم بزرع قنبلة على جانب طريق في إقليم لوجار وسط أفغانستان.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان، اليوم: "الليلة الماضية قتل أربعة من زارعي الألغام من حركة طالبان، من بينهم قائد محلي لطالبان، أثناء زرعهم عبوة ناسفة على جانب طريق بمنطقة محمد اغا بأقليم لوجار، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وتابع البيان: "الشرطة تعمل بجد مع القادة المحليين والجمهور لمنع هذه الأعمال من جانب طالبان التي تؤدي إلى قتل وجرح مدنيين أبرياء وقوات أمنية".

جاء ذلك فى الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع إن مالا يقل عن 10 من طالبان قتلوا بعد أن اصطدمت سيارتهم بقنبلة على جانب طريق فى مقاطعة قندهار جنوبي افغانستان أمس السبت.

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