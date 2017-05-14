بسبب أعمال التطوير.. مدير مستشفى قليوب يستقيل من منصبه

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تقدم الدكتور أمير أمين، مدير مستشفى قليوب المركزي، باستقالته اليوم الأحد من مهام منصبه مديرًا للمستشفى، مُخليًا مسؤوليته القانونية تجاه عملية التسليم النهائي لمقر المستشفى، بعد اتخاذ مجلس الأمناء قرارًا بعدم استلام المقر من الشركة المنفذة لأعمال تطويره، لوجود عيوب.

وقد جرى تطوير مستشفى قليوب المركزي منذ 11 عامًا بتكلفة 87 مليون جنيه، وسُلم مبدئيًا منذ عام، قبل أن تظهر به عيوب إنشائية، ما قد يعطل عملية تسليم المستشفى نهائيًا المقررة بعد غدٍ الثلاثاء.