حظك اليوم برج الحمل الأثنين15/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

شيماء مصطفى

برج الحمل

مهنياً: حافظ على أسرار العمل ولا تبح بها للغرباء، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة



عاطفياً: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتماً، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما



صحياً: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال

ابراج مكتوب

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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