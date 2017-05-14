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الخارجية: مصر مستمرة في إعلاء قيم حقوق الإنسان

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الخارجية: مصر مستمرة في إعلاء قيم حقوق الإنسان الخارجية: مصر مستمرة في إعلاء قيم حقوق الإنسان

التحرير

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قال السفير وائل نصر الدين، نائب مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن  تولي أولوية كبرى للعمل الإفريقي المشترك، كونها من أوائل الدول التي ساهمت في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

واستعرض، خلال إلقائه بيان مصر في أعمال الدورة الستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة النيجيرية نيامي، الخطوات المبذولة من جانب الدولة لإعلاء قيم حقوق الإنسان، والنهوض بأوضاع المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلا عن تجريم ختان الإناث وأعمال العنف ضد المرآة، ما حدا بالاتحاد الأفريقي إلى منح مصر الجائزة الأولى في المساواة بين الجنسين على مستوى القارة العام الماضي، فضلاً عن إعلان مصر عام 2017 عاماً للمرأة، وكذا إطلاق إستراتيجية لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 فيما يتعلق بالمرأة.

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وأبرز نصر دين تصاعد نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة فى البرلمان الحالي إلى حوالي 16%، بفضل الاهتمام الذي أولاه دستور مصر لمسألة تمثيل المرأة، كما تناول كذلك الاهتمام الذي توليه الدولة للشباب لاسيما مع إعلان عام 2016 عاماً للشباب، وهو العام الذي تم خلاله تشدين العديد من المشروعات لتوظيف طاقات الشباب وتحقيق  الحق في التنمية، كما تم استعراض الجهود الجارية في مجال النهوض بحقوق الطفل والتعليم.

وأكد في ختام البيان، أن مصر عازمة على استكمال مسارها نحو إعلاء قيم حقوق الإنسان رغم تصاعد تحديات الإرهاب وتدفق اللاجئين والزيادة المضطردة للسكان، وتتطلع دائما لمواصلة التنسيق والتعاون مع الدول الأفريقي الشقيقة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في هذا الإطار.

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