تشييع جثمان «شهيد سيناء» بمسقط رأسه في الشرقية

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شيع مئات من أهالي قرية ناطورة، مركز كفر صقر، في محافظة الشرقية، جثمان العقيد محمد فاروق عبد القادر، الذي استشهد، صباح اليوم الأحد، بشمال سيناء جراء انفجار عبوة ناسفة.

وصل جثمان الشهيد ملفوفًا بعلم مصر، وتمت صلاة الجنازة عليه داخل مسجد ناطورة الكبير، وردد المشيعيون هتافات من أبرزها «لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله»، ورفعوا صور الشهيد وأعلام مصر.

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يذكر،أن الشهيد متزوج ولديه 3 أبناء أكبرهم أحمد، طالب بالصف السادس الابتدائي، أنور، بالصف الرابع، وأصغرهم، 5 سنوات، والشهيد له 4 أشقاء ذكور وشقيقة واحدة.