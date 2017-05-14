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فيديو| تامر أمين: السيسي اتخذ اليوم أول قرار «ديكتاتوري»

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فيديو| تامر أمين: السيسي اتخذ اليوم أول قرار «ديكتاتوري» فيديو| تامر أمين: السيسي اتخذ اليوم أول قرار «ديكتاتوري»

التحرير

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قال الإعلامي تامر أمين، إن الرئيس عبد الفتاح خلال حفل افتتاح عدة مشروعات في الصعيد اليوم الأحد،، أحرج المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، معقبًا: "شوية وإسماعيل كان هيقوم يمشي".

وأضاف أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"موجه حديثه لـ"إسماعيل": "الكلام لما بيبقى سخن بيوجع"، موضحا أن السيسي اتخذ اليوم أول قرار حاسم "ديكتاتوري" في الحق بسحب الأراضي من واضعي اليد لأنها ملك للدولة في الأساس.

وطالب أمين الرئيس باستخدم العين الحمراء والقوة، مردفًا: "السيسي قال إن مش طابونة، بس الحقيقة يا ريس مصر كانت طابوبة وسداح مداح".
 

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