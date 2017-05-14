نائبة «المحافظين» في طلب إحاطة لرئيس الوزراء: مقبرة عبد الحليم حافظ تنهار

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تقدمت هالة أبو السعد، نائبة حزب المحافظين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، بشأن تهدم أجزاء من مقبرة الفنان عبد الحليم حافظ، حيث صرحت بأن المياه الجوفية تزحف وبصورة كبيرة على مقبرة الفنان الكبير، التي تمثل قيمة ثقافية وسياحية، وتعد مزارًا لمعظم السياح العرب والأجانب من محبيه.

وأضافت النائبة في طلب الإحاطة: "قد صدر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بخصوص المقبرة، وأوصي بإلزام المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المقبرة، وقالت الهيئة في تقريرها، إن محافظة القاهرة أفادت بخطابها المرسل من سكرتير عام حي القاهرة والموجه إلى مدير عام الجبانات بمحافظة القاهرة فى يناير 2006، بموافقة المحافظ على إجراء الترميمات المطلوبة بتكلفة 110 آلاف جنيه من حسابات الجبانات والنظر باتخاذ اللازم نحو تدبير المبلغ".

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وتابعت: "التقرير أكد خلو الأوراق مما يفيد وجود تصرف من قبل المحافظة لاحق على إتمام تصوري إدارة المشروعات أو ما يفيد يقينًا شروعها في اتخاذ الوسائل اللازمة بهذا الصدد الأمر الذي يمثل قرارًا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ اللازم نحو ترميم والحفاظ على المقبرة من زحف المياه الجوفية دون سند مشروع أو ما يبرر ذلك من الواقع والقانون ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه".

وأردفت أبو السعد: "أن المشكلة لا تقتصر على مقبرة عبد الحليم حافظ، بل فى الشارع بأكمله، حيث يوجد مقابر حسين رياض وفريد الأطرش وإسماعيل يس، وكلها مهددة أيضا بالغرق بسبب وجود المياه الجوفية".