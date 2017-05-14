صور| بروتوكول تعاون بين محافظة بورسعيد و«رجال الأعمال المصريين»

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وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين محافظة بورسعيد وجمعية رجال الأعمال المصريين.

وأكد الغضبان على أهمية التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية بأحياء شرق وغرب وجنوب، كما أنها جاهزة لاستقبال المستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن تعمل الجمعية على تقديم كل الدعم الفني والإداري، وكذا الاستشارات الفنية والإدارية لكافة المشروعات الخاصة بالمحافظة، والتي تطلبها بورسعيد من الجمعية والعمل على دعوة المحافظة للاجتماعات والرحلات الترويجية داخليا وخارجيا، للمشروعات عامة وتحديدا الخاصة بمحافظة بورسعيد.

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كما تم الاتفاق على العمل على دراسة إقامة مؤتمر سنوي للترويج للمشروعات المقامة فعليا، والتي ستقام على أرض محافظة بورسعيد، وإرسال المحافظة الفرص الاستثمارية المتاحة لديها بشكل دوري، لتعميمها على أعضاء الجمعية والسفارات الأجنية العاملة بمصر، وكذلك السفارات المصرية بالخارج للترويج لتلك الفرص.





