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«مستقبل وطن» يتبرأ من عبد الله رشدي: أساء لنفسه

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«مستقبل وطن» يتبرأ من عبد الله رشدي: أساء لنفسه «مستقبل وطن» يتبرأ من عبد الله رشدي: أساء لنفسه

التحرير

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قال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن عبد الله رشدي، إمام سابق بمسجد السيدة نفيسة، وليس عنصرًا تنظيميًا من الحزب.

وأضاف، خلال كلمته بورشة عمل بمؤتمر الشباب بمدينة الغردقة، مساء اليوم الأحد، أن "رشدي" قال تصريحات تسيء لنفسه قبل أن تسيء لمصر.

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وتابع "ليس لأحد أي من كان هو أن يتحدث باسم حزب مستقبل وطن وسيتم محاسبة أي شخص مهما كان، وهناك مسيحيون راسلوني على واتس أب يبلغوني استقالاتهم".

ويذكر أن علي الإدريسي، القيادي بالحزب، صرح بأن "مستقبل وطن" قرر دعم "رشدي"، الذي ساند الشيخ سالم عبد الجليل، في أزمة "تكفيير المسيحيين"، مؤكدًا أن الحزب لن يتخلى عن رشدي، وهناك تواصل مع وزارة الأوقاف بشأن الأزمة لمراجعة موقف منع رشدي من الظهور في الإعلام ومنعه من الخطابة، وشرح حقيقة الحادثة. 

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التحرير

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